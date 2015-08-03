Nokia продала свои карты HERE за почти 3 миллиарда евро немецким автоконцернам

Сумма сделки, по данным Bloomberg, оценивается в 2,8 миллиарда евро.

По мнению участников рынка, покупка HERE позволит немецким автоконцернам получить технологии, необходимые для развития направления самоуправляемых машин. Все три компании на протяжении последних нескольких лет использовали сервис HERE.

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Автопроизводители из ФРГ будут владеть HERE в равных долях. Сделку планируется закрыть в первом квартале 2016 года.

Ранее The Wall Street Journal, анонсируя продажу HERE, писал, что Audi, BMW и Daimler планируют привлечь к этому проекту в качестве инвесторов другие крупнейшие автомобильные компании мира, среди которых Toyota, Fiat Chrysler, Ford, General Motors, Renault и Peugeot Citroen.