NASA cделало снимок ущелий на поверхности Марса (фото)

NASA удалось сфотографировать ущелья, укрытые льдом, на поверхности Марса, передает ZN.UA. На изображении, которое было опубликовано на сайте NASA, можно рассмотреть мороз в нишах кратеров Марса.

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Иней подчеркивает неровности в ущельях, поскольку образуется в разном количестве в зависимости от склонов, теней и типа материала, из которого состоит поверхность. Подножья скал остаются темными, в то время как мороз подчеркивает вершину и простирается вниз по склону.