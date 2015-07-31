NASA cделало снимок ущелий на поверхности Марса (фото)
18:54, 31 июля 2015Наука и IT
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На Марсе образуются сезонные заморозки, такие же, как и на Земле, но на поверхности планеты они образуются с помощью диоксида углерода или "сухого льда", а не замерзшей воды.
Так выглядят замерзшие ущелья на поверхности Марса / NASA
NASA удалось сфотографировать ущелья, укрытые льдом, на поверхности Марса, передает ZN.UA. На изображении, которое было опубликовано на сайте NASA, можно рассмотреть мороз в нишах кратеров Марса.
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Иней подчеркивает неровности в ущельях, поскольку образуется в разном количестве в зависимости от склонов, теней и типа материала, из которого состоит поверхность. Подножья скал остаются темными, в то время как мороз подчеркивает вершину и простирается вниз по склону.
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