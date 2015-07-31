Астрофизики пришли к выводу, что около 30% звезд в нашей галактике поменяли свои орбиты

Статью о своем открытии ученые опубликовали в The Astrophysical Journal, передает РИА Новости.

"В нашем современном мире многие люди переезжают подальше от родных мест. Мы выяснили, что это так же верно и для звезд в нашей галактике — около 30% из них совершили долгое путешествие от орбит, на которых родились", — приводятся в сообщении слова ведущего автора исследования, ученого Майкла Хайдена из New Mexico State University.

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К неожиданному выводу о том, что треть звезд Млечного Пути совершила путешествие по галактике, ученые пришли после исследования химических спектров, то есть химического состава светил. "Изучив химический состав звезды мы можем узнать ее родословную и историю жизни", — говорит Хайден. Подсчитав количество тяжелых элементов в светиле, астрономы могут определить, в какой части галактики родилась звезда.

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Ранее УНИАН сообщал, что астрофизики из Великобритании, Израиля и Испании впервые открыли систему из пяти небольших звезд, две из которой расположены на экстремально близком друг к другу расстоянии.