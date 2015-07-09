Астрофизики впервые открыли систему из пяти звезд

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News.

Система 1SWASP J093010.78 + 533859,5 расположена на расстоянии 250 световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы. Обнаружить ее ученым удалось при помощи проекта SuperWASP (Wide Angle Search for Planets), который включает в себя два роботизированных телескопа, расположенных на Канарских островах и в ЮАР.

Читайте такжеNASA показало видео 11-летней экспедиции марсохода

Система состоит из двух двойных звезд, вокруг одной из которых вращается пятая звезда. Две двойные звезды вращаются вокруг общего центра масс на расстоянии 21 миллиардов километров. Расстояние между звездами первой системы настолько мало, что внешние слои светил задевают друг друга.

Расстояние между светилами в другой двойной звезде равно примерно пяти миллионам километрам, а вокруг них вращается еще одно светило. Как отмечают ученые, все пять звезд в системе 1SWASP J093010.78 + 533859,5 вращаются в одной и той же плоскости, что означает, что скорее всего, они произошли из одних и тех звездных яслей.

Читайте такжеУченые обнаружили во Вселенной пять "прячущихся" сверхмассивных черных дыр

Ранее УНИАН сообщал, что команда астрономов из Великобритании впервые открыла вокруг далекого светила кольцо, состоящее из каменистой материи.