Украина в пять раз сократила экспорт оружия

В 2007 году Украина в 5 раз сократила экспорт оружия на мировой рынок.

Как сообщает газета «Дело» от 17 апреля, такие данные опубликовал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

В частности, на продаже вооружений наша страна в прошлом году заработала всего 109 млн. дол. Если по результатам 2006 года Украине с показателем в 560 млн. дол. удалось войти в десятку крупнейших экспортеров оружия, то теперь мы опустились в мировом рейтинге на 16-ю строчку.

«За год, по информации западных экспертов, Украина растеряла многих партнеров. От услуг украинского ВПК отказались не только некоторые страны НАТО, но даже африканские государства, которые перестали покупать нашу военно-транспортную авиацию», - сообщает издания.

Основными покупателями украинского оружия сегодня остаются Китай, Ирак и Азербайджан. По данным экспертов SIPRI, Украина поставляем в эти страны преимущественно боевые машины и ракеты. Впрочем, несмотря на неудачи прошлого года, за Украиной по-прежнему закреплена репутация солидного торговца оружием. В основном, за счет заслуг прошлых лет. Так, по совокупному объему продаж оружия за прошлые 5 лет Украина входит в десятку и занимаем 2% мирового рынка вооружений.

Сообщается, что некоторые отечественные эксперты критически оценивают результаты свежего исследования Стокгольмского института. «По нашим собственным данным, объемы торговли украинским оружием не только не уменьшаются, но даже наоборот - растут в среднем на 10-15% из года в год», - убежден эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил САМУСЬ. По его данным, объемы внешних продаж вооружений в несколько раз выше цифры, которую обнародовал SIPRI.

М.САМУСЬ уверен, что SIPRI часто недополучает некоторые данные о контрактах и не успевает отслеживать всю информацию. Важной статьей экспортируемой техники из Украины являются комплектующие. «Например, все российские вертолеты оснащены украинскими авиационными двигателями, а на истребителях установлены наши ракеты», - сказал М.САМУСЬ. Он также напомнил о ремонтной инфраструктуре, которая досталась Украине по наследству от СССР.

Согласно докладу экспертов SIPRI, крупнейшим экспортером оружия в 2007 году по-прежнему являются США. В прошлом году Вашингтон выручил от продажи оружия 7,5 млрд. дол. С большим отрывом от лидера на втором месте - Россия. За год Москва сократила объемы поставок вооружений на треть и «наторговала» всего на 4,6 млрд. грн. Российские эксперты объясняют, что причиной такого резкого спада стало уменьшение спроса со стороны китайцев. С момента распада СССР Китай оставался основным покупателем российского вооружения. И в 2006 году на долю Китая приходилось 54% поставок из России, в 2007-м китайцы сократили закупки почти в два раза. В результате по итогам ушедшего года Китай скатился на третье место в рейтинге крупнейших импортеров оружия, потратив 1,4 млрд. дол.

Лидерами по закупкам оружия стали Греция и Южная Корея. Они потратили на военные цели соответственно 2 и 1,8 млрд. дол. Эксперт SIPRI Пол ХОЛТОН объясняет, что эти страны активно занимаются модернизацией своего военного комплекса и который год подряд являются крупнейшими импортерами вооружений. «В случае с Южной Кореей, естественно, свою роль сыграла ядерная программа, реализованная Пхеньяном в 2007 году», — заключает эксперт.