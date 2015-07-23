Древнейшие земледельцы жили в Израиле - археологи

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на журнал PLoS One.

"И хотя полноценное земледелие появилось гораздо позднее, наше исследование показало, что первые эксперименты в этой области начались гораздо раньше, чем мы предполагали, что заставляет нас переосмыслить то, насколько умными были наши предки. Похоже, что они были более умными и умелыми, чем было принято считать", — заявил Марцело Стернберг (Marcelo Sternberg) из университета Тель-Авива (Израиль).

Международная группа ученых обнаружила в израильской Галилее следы первых селекционеров-фермеров, пытавшихся возделывать растения около 23 тысяч лет назад, что почти на 10 тысяч лет раньше предполагаемого времени появления земледелия.

Стернберг и его коллеги совершили это открытие, проводя раскопки на берегу "Галилейского моря" — озера на северо-востоке Израиля – где были расположены стоянки древних охотников-собирателей, живших на территории Леванта и Ближнего Востока примерно 20-25 тысяч лет назад.

Одна из таких стоянок, Охало II, сохранилась очень хорошо благодаря тому, что была неожиданно затоплена водами озера и погребена под слоем ила и прочих донных отложений, защищавших захороненные под ними следы жизни людей от разложения.

Под этим "одеялом" из ила ученые нашли целое сокровище – около 150 тысяч останков растений, великолепно сохранившихся для своего возраста, большое количество артефактов и орудий труда.

Судя по огромному количеству видов растительности – около 140 представителей флоры – жители Охало II были или начинающими ботаниками, или селекционерами-экспериментаторами, пытавшимися найти виды растений, которые бы идеально подходили для выращивания. В пользу этого говорит то, что в их "коллекции" присутствовало нескольких видов съедобных злаков и большое количество сорняков, встречающихся на современных полях пшеницы, ячменя и прочих культур.

Эти растения древние люди культивировали не ради любопытства – Стернбергу и его коллегам среди орудий труда из Охало II удалось найти первый примитивный жернов , на котором, судя по большому количеству зерен вокруг него, жители стоянки перемалывали свой урожай для получения пищи.

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Таким образом, авторам статьи удалось показать, что человечество начало осваивать земледелие почти на 10 тысяч лет раньше, чем мы считали ранее. Подобное открытие, как считают ученые, может заставить антропологов пересмотреть свои представления о том, насколько высоки были умственные способности древних людей.