Ученые рассказали о рационе людей, живших 400 тысяч лет назад

Специалисты провели анализ зубного камня на постоянных и молочных зубах, обнаруженных при раскопках в пещере Кесем (Израиль), пишет "Вокруг света". В результате они нашли большое количество следов древесного угля, свидетельствующего о том, что люди, населявшую эту пещеру, поддерживали внутри нее постоянный огонь (преимущественно для жарки мяса).

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Кроме того, следы угля в зубном камне являются первым доказательством загрязнения человеком окружающей среды и его пагубного влияния на здоровье самих людей, считают ученые. "Зубной камень такого возраста ранее никогда не изучался, поскольку сохранность останков чаще всего была неудовлетворительна, - отмечает профессор Ави Гофер. - Однако нам повезло: благодаря тому, что пещера Кесем была запечатана около 200 тыс. лет, множество артефактов, в том числе зубы, сохранились очень хорошо". Исследователи также обнаружили мельчайшие следы крахмала и незаменимых жирных кислот, которые, возможно, остались от орехов или дикорастущих злаков. "Мы знали, что пещерные люди охотились на животных, убивали и жарили их, ломали кости, чтобы извлечь мозг, и даже использовали их при создании кремневых орудий, - рассказывает профессор Рэн Баркай. - Но теперь у нас есть прямое свидетельство того, что растительная пища также присутствовала в их рационе".

Напомним, не так давно археологи нашли доказательства того, что пещерные люди страдали кариесом. Эти свидетельства были обнаружены в ходе исследования скелетов людей, живших на территории современного Марокко между 15 000 и 13 700 годами до нашей эры.