В Уэльсе найдено одно из старейших сооружений мира

Ученые считают, что данное сооружение, которое также называют кранногом, является одним из древнейших среди всех подобных построек, найденных раньше: его возраст составляет около 5000 лет, хотя при этом он отлично сохранился, пишет "Моя планета". Исследователи предполагают, что деревянная крепость на воде была построена местными племенами для защиты от мародеров и разбойников. С берега на кранног можно было попасть по каменному или деревянному мосту. Деревянная конструкция базируется на трех массивных параллельных брусьях, самый крупный из которых достигает 1 м в ширину.

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Как передает Daily Mail, дом был найден недалеко от берегов озера у города Монмута на юго-востоке Уэльса, который расположен у слияния реки Монноу с рекой Уай неподалеку от границы страны. Это только второй кранног, найденный на территории Англии и Уэльса. Однако эта находка оказалась значительно старше предыдущей, найденной на озере Ллангорс в Бреконе, и поэтому особенно заинтересовала ученых.

Археолог Стивен Кларк считает, что найденный кранног является "одним из ошеломляющих исторических открытий". Интересно, что данная постройка - одна из немногих, которая сохранилась до наших дней почти без изменений. "Обычно исследователям попадаются лишь части кранногов. Находка целого сооружения является событием международной важности", - отметил Стивен Кларк.

Считается, что кранноги являлись центрами процветающих фермерских хозяйств. В Шотландии подобных плавучих деревянных сооружений уже найдено около 600. Все они датированы железным веком. Кранноги служили не только местом обитания, где можно было спастись от нападения вражеских племен, но и как склады, где хранили фрукты, овощи, лесные орехи, полезные травы или мясо убитых животных.