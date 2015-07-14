В Израиле археологи обнаружили необычную мозаику (фото)

Исследователей поразили необычные изображения мозаики, подобные которым им еще не приходилось встречать, пишет "Моя планета". Как правило, мозаики в синагогах изображали библейские сюжеты и героев, например Самсона, в данном же случае сюжет весьма оригинален. На артефакте прекрасно сохранилось лицо девушки, собранное из маленьких камней телесного цвета и окруженное купидонами. В руках у крылатых богов любви находятся различные мифологические предметы, а также экспрессивные маски, являющиеся символами бога веселья и вина Диониса.

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Особенно примечательной частью мозаики являются слоны, каждый из которых занимает на артефакте около 3,5 м в высоту. Профессор раннего иудаизма в Университете Северной Каролины и по совместительству руководитель раскопок Джоди Мегнесс предполагает, что эти огромные животные, не упоминающиеся в Библии, появились на мозаике не в религиозном контексте. "Греческие воины после правления Александра Великого, а затем и древнеримская армия стали использовать слонов в качестве средств передвижения и орудий, которые отпугивали врагов одним своим видом", - поясняет она. Однако при этом, по словам археолога, слоны на полотне изображены не очень реалистично; сложно сказать, видели ли авторы мозаики этих гигантских животных в реальности или нет.

Предположительно, это напольная мозаика. Ее размер составлял 20 на 10–15 м. "Изображения этой мозаики - воплощение высокого художественного мастерства. Нам еще не приходилось встречать подобных мотивов на мозаиках ни одной синагоги, - заметила Мегнесс. - Это поистине уникальное открытие".