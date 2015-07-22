Apple не оправдала ожидания аналитиков - BBC

Таким образом, за последние три месяца компания заработала 10,7 миллиарда долларов, сообщает BBC Украина.

Впрочем, как передают, это меньше, чем ожидали аналитики.

После этого объявления акции компании резко упали на рынке.

"У нас был удивительный квартал", - несмотря на все подчеркнул руководитель корпорации Тим Кук.

Одной из причин, что создали трудности для Apple, ее представители называют укрепление доллара - из-за это прибыли от продаж продукции за пределами США несколько пошатнулись.

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Основным источником успеха компании все еще остается мобильный телефон iPhone. По сравнению с тем же периодом прошлого года доходы от его продаж выросли почти на 60%.

Впрочем, по словам главного финансового директора Луки Маэстри, продажи часов Apple Watch с момента запуска в апреле превысили внутренние ожидания компании.

Отчет о прибыли Apple объявили на фоне сообщения о проблемах с работой App Store, Apple Music, iTunes Store и некоторых других сервисов по всему миру.