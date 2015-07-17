В Китае впервые в мире пересадили напечатанный на 3D-принтере череп (фото)

Известно, что девочка страдала гидроцефалией, теперь она сможет поднять голову и жить полноценной жизнью, пишет "Новое время" со ссылкой на портал Medical Daily.

Сообщается, что операцию делали целых 17 часов, в ее ходе использовали полную трехмерную реконструкцию черепа. После того, как медики ликвидировали очаг инфекции и откачали воду из мозга, была поставлена часть черепа, изготовленная из титановой сетки. Сверху ее закрыли скальпом ребенка.

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После операции девочка открыла глаза и начала дышать самостоятельно. Это дает врачам основание говорить об успешности проведенной операции и надеяться на полное выздоровление ребенка.

Стоит подчеркнуть, что по мере роста пластины будут покрываться собственной костной тканью.

Ранее УНИАН сообщал, что японская компания Real-f Co. разрабатывает технологию создания искусственного человеческого лица, которое в будущем можно будет использовать в пластической хирургии.