Сегодня Apple даст возможность обновиться до iOS8

iOS 8 появится в общем доступе в среду, 17 сентября 2014 года. Обновиться смогут владельцы iPhone 4S, iPad 2, iPad mini, iPod Touch 5-го поколения и всех более поздних моделей устройств от Apple. А владельцы новых iPhone 6 и iPhone 6 Plus будут получать новые устройства с уже предустановленной iOS 8.

Читайте такжеСтали известны все характеристики iPhone 6 и iPhone 6 Plus от Apple (видео)Точное время релиза новой операционной системы iOS 8 компания Apple не сообщает, однако ряд СМИ предсказывает, что это событие произойдет вечером 17 сентября, примерно в 20:00 по киевскому времени. Для установки новой платформы iOS 8 необходимо иметь на устройстве Apple как минимум 1 Гб свободного места. Загрузка и установка обновления может занять несколько часов, Apple-устройство необходимо подключить к зарядке.

В новой iOS 8, которая станет доступной массовому пользователю Apple 17 сентября, каких-то революционных изменений в характеристиках (по сравнению со старой «операционкой») нет. Однако в последней версии iOS появились новые «фишки», упрощающие общение — к примеру, быстрый набор текста QuickType и отправка через iMessages фотографий, видеосообщений и голосовых записей одним жестом «смахивания». Новое фитнесс-приложение HealthKit и устройство для управления домашней бытовой техникой HomeKit приятно порадуют пользователей.

Среди новых функций обновленной iOS 8— синхронизация с компьютерами Mac через функцию Handoff. Apple обещает, что пользователь сможет звонить и принимать звонки с Mac, если привязанный к нему iPhone находится рядом или в той же Wi-Fi-сети, а также принимать на Mac sms и mms-сообщения.

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