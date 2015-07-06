Ученые исследовали, что большинство людей, проснувшись, сразу думают о смартфоне

Что вы делаете утром сразу после того, как откроете глаза? Если тянетесь к своему телефону, чтобы посмотреть обновления в Instagram или Facebook, то, вероятно, вы один из миллениумов (поколение родившихся после 1981 года), которые буквально приклеены к своим смартфонам с самого утра.

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Специалисты маркетинговой компании Braun Research решили исследовать мобильные привычки взрослого населения США, пишет "Вокруг света". Оказалось, что большинство людей в первые минуты пробуждения вспоминают про свой мобильный телефон. "Результаты нашего исследования в этом году показывают, что смартфоны сегодня действительно сильно влияют на нашу повседневную жизнь. Для многих они являются первым и последним способом социального взаимодействия в течение дня". По данным исследования, порядка 35% людей просыпаются с мыслью о своем смартфоне, еще 17% думают о кофе и 13% - о том, что пора почистить зубы. Только у 10% людей первая мысль с утра о своей второй половинке. Еще 6% респондентов признались, что, проснувшись, они думают о том, чтобы включить телевизор, а еще 4% ответчиков - о том, какую одежду надеть.

В докладе также приводится информация о том, чем обычно заняты люди перед сном. Так, 23% респондентов ответили, что они засыпают со смартфоном в руках. Для сравнения: аналогичный показатель среди миллениумов - 44%. Между тем 36% ответчиков (из числа молодого и старшего поколений) признались, что постоянно проверяют свои телефоны в течение дня. Среди миллениумов этот показатель достигает 54%. Несмотря на то что подчас наличие смартфона под рукой способно сделать жизнь более удобной, мы должны выработать привычку отдыхать от них время от времени, считают специалисты. Это поможет уменьшить чувство напряжения и сохранять нас в ладу с внешним, реальным миром.