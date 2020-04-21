Оставайтесь дома: Google посвятил новый дудл борьбе с COVID-19
Поисковая система Google выпустила новый дудл, посвященный борьбе с коронавирусом. Рисунок появился на главной странице браузера.
Так, логотип компании изображен в виде домиков, в которых расположены буквы. Они, в частности, читают книгу, играют на гитаре, занимаются спортом и разговаривают по телефону.
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Таким образом Google призывает людей оставаться дома, чтобы помочь остановить коронавирус и предотвратить распространение инфекции.
Кроме того, при нажатии на этот дудл он перенаправляет на страницу рекомендаций, как искать информацию о коронавирусе.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро вторника, 21 апреля, общее количество случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире приближается к 2,5 миллионам человек. С начала пандемии от коронавируса умерли 170 297 человек. При этом излечились 646 739 человек.
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