Американец создал "самый эксклюзивный сайт": чтобы посмотреть контент, нужно отстоять очередь

Веб-дизайнер из США Джастин Фоли разработал "самый эксклюзивный сайт на свете". На созданном им ресурсе MostExclusiveWebsite.com одновременно может быть только один гость на протяжении ограниченного времени, пишет Новое время со ссылкой на The Washington Post.

Создатель иронично отмечает, что сайт позволяет ощутить себя важной персоной. Для входа на сайт необходимо получить электронный билет, который даст право посетить ресурс на 60 секунд.

Издание отмечает, что материалы на "эксклюзив-сайте" не имеют четкой привязки к темам - зачастую пользователям показывают популярные в сети фото котиков.

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Сам автор ресурса рассказал: "Интернет создали как открытую и доступную сеть. Я подумал: а что если сделать сайт, который будет противоречить всем базовым принципам интернета?"

С 30 июня вторника посетить ресурс пробовали более 300 000 человек, но повезло только 55 000 пользователям. Некоторые посетители отметили, что ради этого отстояли восемь часов в очереди. Продавать билеты вне очереди Фоли пока не спешит.

"Хотя если президент Обама позвонит мне и попросит об исключении, я, конечно же, соглашусь", - добавил разработчик.