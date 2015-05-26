В апреле лидером по посещаемости в Украине остался Google

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Интернет ассоциации Украины (Инау).

Согласно сообщению, в исследовании, проведенном агентством Factum Group Ukraine по заказу ассоциации, принимало участие 5 тыс. интернет-пользователей со всей Украины.

По данным исследования, среднее значение дневной доли аудитории (среднедневная доля) за апрель у Google составило 58% посетителей. Далее в рейтинге расположились домены Vkontakte (среднедневная доля – 51%), Mail.ru (33%), Yandex (32%), Youtube.com (31%) и Odnoklassniki (29%). У остальных доменов среднедневная доля составила менее 20%.

В рейтинге доменов, ранжированных по охвату пользователей (доле людей среди целевой аудитории, которые посещали ресурс по крайней мере один раз за месяц), также лидировал Google. На долю этого ресурса пришлось 64% пользователей. Второе место в этом рейтинге занял домен Vkontakte (59%), далее следуют Mail.ru (57%), Youtube.com (55%) и Yandex (51%). У остальных интернет-ресурсов охват составляет менее 50% аудитории.

При этом в исследовании ресурсы google.com.ua, google.com, google.ru и другие были объединены в ресурс Google. Также были объединены: Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru – в Yandex; odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua – в Odnoklassniki; vkontakte.ru, vk.ru – в Vkontakte.

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В сообщении отмечается, что охват сайтов социальных сетей выше, чем зарегистрированное в них количество пользователей: он включает также факты захода на любые страницы сети незарегистрированных пользователей. Если пользователь имеет два или более посещения ресурса, в охвате он учитывается один раз.

Справка УНИАН. Factum Group Ukraine – исследовательский холдинг, занимающийся проведением социологических и маркетинговых исследований. В структуру холдинга входят также полевые компании, располагающие всеми необходимыми ресурсами для сбора данных. Основная цель исследования, которое проводит компания Factum Group Ukraine по заказу ИнАУ - это анализ посещаемости веб-ресурсов и социально-демографический профиль их посетителей.

Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) - профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий, объединяет свыше 180 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на защиту интересов ее членов, проведение экспертно-аналитической работы в части разработки и корректировки законодательной и нормативной базы Украины и др.