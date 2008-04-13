Россия предлагает строить космические корабли прямо в космосе

Россия построит на орбите космический завод по сборке кораблей для полетов на Луну и Марс. Об этом заявил глава Роскосмоса Анатолий Перминов. По словам Перминова, Роскосмос предложил создать пилотируемый сборочный комплекс на околоземной орбите. Руководство страны на Совете безопасности 11 апреля поддержало эту идею. В комплексе могут собираться корабли слишком тяжелые, чтобы стартовать с Земли.

Эти планы могут вступить в силу не раньше завершения эксплуатации МКС, то есть после 2020 года. Конкретные сроки строительства орбитального завода пока не оговорены.

Перминов также сообщил о том, что космодром Восточный в Амурской области заработает в 2015 году, а первый пилотируемый запуск с площадки состоится в 2018 году.

Лента.ру