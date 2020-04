Диана Кинг: Сейчас многие присматриваются к фрилансу, но предложений по удаленной работе на рынке больше не стало

К чему нужно быть готовым офисному сотруднику, решившему стать фрилансером?

Сейчас многие присматриваются к фрилансу, из-за чего, кстати, страдают опытные фрилансеры. Ведь некоторым компаниям легче нанять новичка за три доллара в час, чем платить специалисту, грубо говоря, десять долларов. А предложений по удаленной работе на рынке больше не стало.

Если ранее работал только в офисе, а теперь решил перейти во фриланс, нужно быть готовым, что на твои услуги и навыки не будет колоссального спроса. Поэтому важно наработать сеть своих контактов. Кому-то дать бесплатную консультацию или выполнить проект, тем самым, формируя портфолио. Показать потенциальным заказчикам, что можешь работать в оговоренных условиях, соблюдая дедлайны.

Убеждена, что фриланс – история, в большей степени, о профессиональной репутации и «сарафанном радио». Очень рекомендую начинающим фрилансерам отдавать должное этому инструменту. К переходу во фриланс нужно подойти ответственно. Лучше открывать ФОП, чтобы легально получать зарплату и платить налоги. Разработать стратегию, где именно искать проекты…

Где посоветуете искать проекты сейчас, в условиях пандемии?

Для меня лично именно «сарафанное радио» долгое время играло ведущую роль. Но пиар и маркетинг - первое, на чем экономят компании в условиях кризиса. Поэтому решила попробовать другие каналы поиска работы. Первое, что начала делать, - оставлять заявки на популярных ресурсах по поиску работы для фрилансеров – платформы Upwork и Fiverr. Изначально думала, что Upwork станет для меня панацеей - зарегистрируюсь и решу все вопросы по отсутствию проектов. Тем более, там были запросы по моей нише (блокчейн, крипто).

Но результатов мои заявки не дали. При этом, в индустрии у меня сформированная профессиональная репутация, большой опыт удаленной работы, самостоятельной организации процессов и сотрудничества с европейскими и американскими проектами. Начинающим фрилансерам не рекомендовала бы связываться с этими платформами.

Почему?

Потому что там сложно найти работу над интересным проектом с достойной оплатой. Во-первых, низкие ставки – цена за работу там стартует от пяти долларов. Во-вторых, Upwork и Fiverr забирают у вас двадцать процентов от заработка на каждом проекте. Работа с этими биржами может стать гонкой на износ.

Можно ли уходить во фриланс, не имея финансовой подушки безопасности на пару месяцев?

Если рассчитывать найти работу только на этих биржах - нет. Я рекомендую новичкам вступать в комьюнити фрилансеров. Сейчас есть самые разные чаты, телеграмм-сообщества, фейсбук-группы. Там сможете получать советы от живых людей, рекомендации, которые помогут продвинуться по карьерному пути. Во фриланс-сообществах также важную роль играет «сарафанное радио»: чем к большему числу сообществ будете принадлежать, тем больше о вас будут знать. Тем более, потенциальные работодатели там тоже сидят. Советую обратить внимание на сообщество для фрилансеров со всего мира - Reddit’s Freelance Subreddit. Я лично недавно нашла там для себя проект. Еще есть Online Geniuses и Leapers. Но они больше заточены на людей с американским гражданством. Ввиду юридических нюансов и оформления трудового договора, там сложно найти работу людям с украинским паспортом.

Где еще новичкам искать хорошие предложения по работе?

Советую обращаться в компании, специализирующиеся на найме фрилансеров. В условиях пандемии, они начали помогать людям, которые ранее работали в офисе, перейти на удаленную работу.

Что за компании и в чем их специфика?

Эти компании тесно сотрудничают с фрилансерами или имеют продукты и сервисы, которые помогают индустрии фриланса. Например, компания Make it in Ukraine объединяет лучшие технические и креативные команды из Украины с бизнесами, стартапами и предпринимателями по всему миру. Компания The Creative Group by Robert Half подбирает кадры в креативной и маркетинговой индустриях, которые тесно сотрудничают с фрилансерами, предлагая их услуги своим клиентам. Компания Clearvoice объединяют хороших фриланс-райтеров (которых они называют «чистыми голосами») и клиентов с хорошей репутацией.

Плюс этих компаний в том, что они не берут деньги с фрилансера, который находится в их базе. Они берут деньги с работодателя за размещение вакансии. Соответственно, к ним приходит более осознанный работодатель, готовый платить за сервис и уверенность, что ему подыщут специалиста. Конечно, на международных платформах по поиску работы тоже есть предложения по удаленной работе. Но, чаще всего, компании международного уровня не хотят нанимать фрилансеров без репутации, которые к ним обратились, просто увидев вакансию через поисковик. Защищают себя от непрофессионализма.

Кроме того, каждый начинающий самостоятельный фрилансер рискует внезапно остаться без работы. А сотрудничество с перечисленными компаниями дает гарантии безопасности при трудоустройстве. Подписываешь договор с заказчиком, работаешь и копишь ту самую «подушку безопасности». От тебя требуется только качественно выполнять работу. Ведь тогда тебе будут и дальше предлагать проекты.

Эти компании заточены под то, чтобы развивать индустрию фриланса. Они могут рассказать, как лучше составить портфолио и подготовиться к собеседованию, помочь найти долгосрочные проекты (не задачу на восемь часов, а удаленную работу на полгода). Сможете, оставаясь дома, делать глобальные вещи. Это лучше, чем набирать на фрилансовых биржах с десяток проектов, по окончанию которых сидеть без работы. Лично я люблю работать с долгосрочными проектами. Конечно, не всегда получается. Но, в среднем, у меня проекты длятся несколько месяцев.

Но ведь эти компании не берут в свои базы всех подряд?

Да, всех подряд не берут. В первую очередь, смотрят портфолио, проводят онлайн-интервью. Например, Make it in Ukraine собирали отзывы о моей работе, связывались с заказчиками предыдущих проектов. Мне кажется, это правильный подход. Так они берегут репутацию перед работодателями.

Есть еще хороший вариант поиска новой работы, проектов и клиентов - подписаться на рассылку и получать письма о фрилансе от авторитетных компаний (в большинстве случаев, это дистанционные позиции для работы на постоянной основе). Но такой вариант рассылок больше подходит для разработчиков.

Почему?

Сейчас достаточно много европейских и американских компаний ищут специалистов из Украины. Ведь, по сути, нанимаешь специалиста уровня «силиконовой долины» с украинской зарплатой. Ну, не совсем с украинской – все-таки, говорим об уровне две-три тысячи долларов. Но для компаний все равно дешевле, чем нанять разработчика в Америке.

Ранее вы писали, что источником проектов также могут стать группы выпускников фриланс-курсов. Новичкам это подходит?

Для новичков это один из лучших вариантов. Возможно, через несколько месяцев, ввиду пандемии, ситуация будет меняться, поскольку фрилансеров становится больше. Но раньше на рынке фриланса было непросто найти новых грамотных специалистов, поэтому большие компании организовывали курсы, а самых лучших «студентов» приглашали на работу. По сути, это была стажировка. Сейчас такие курсы проходят в формате прямых видеотрансляций.

Что касается групп выпускников, то рекомендую обратить внимание на Freelance to Freedom Project Community, Writing Revolters, Being Freelance Community, Freelance Heroes. В марте этого года была создана фейсбук-группа Antiviral work for freelancers and small businesses (в ней уже более 16 тысяч участников).

Ваши базовые советы, как начинающему фрилансеру составить портфолио?

Портфолио – дело индивидуальное. У журналиста, прежде всего, его статьи. У разработчиков – реализованные проекты. У пиарщиков – упоминание о проектах на сайтах или сами по себе проекты. Плюс, нужно собирать рекомендации. Также всегда проверяйте портфолио на грамотность. Понимаю, совет очевидный. Но это важно. Портфолио может быть общим и состоять из лучших проектов, которыми гордитесь. А можно составлять портфолио, релевантное запросу потенциального работодателя. Ведь, как и в резюме, нет необходимости описывать весь свой десятилетний опыт, от работы официанта до топ-менеджера.

Какой уровень английского нужен фрилансеру, желающему работать с международными проектами?

Для журналиста, пиарщика, специалистов, которые работают с текстами – Upper. То есть, выше среднего. Разработчику важно уметь минимально переписываться (благо, хватает приложений по переводу и грамматике), общаться с работодателем, понимать поставленные задачи.

Как обезопасить себя от мошенничества работодателя, задержек по оплате?

Крайность – это поднять шум в социальных сетях. Я так не поступала, даже когда не платили. Правильнее будет работать по договору, самостоятельно проверять потенциальных работодателей, читать про них в интернете, изучать отзывы. Есть негативные – лучше не связываться.

Рассматривайте вариант брать предоплату. Я по пиару, чаще всего, прошу стопроцентную предоплату. Напомню, что ко мне обращались, преимущественно, через «сарафанное радио». И если с учетом этого заказчик был не готов платить предоплату, мол, «не доверяю», у меня к нему доверия точно не будет.

Если взялись за долгосрочный проект, попробуйте договориться об оплате каждую неделю. Копирайтеры, которым платят за количество знаков, могут обсудить вариант оплаты в конце дня. В любом случае, еще в начале обсуждения возможного сотрудничества обращайте внимание на диалог с потенциальным работодателем. Если вам сразу некомфортно общаться, лучше не продолжать.

О каких недостатках фриланса нужно помнить?

Во-первых, безопасность. Бывает, что фрилансеров обманывают, не платят обещанного. То, о чем мы уже говорили. Находя проекты через компании, которые работают с фрилансерами, новички защищают себя от мошенничества и задержек. Во-вторых, чаще всего, фрилансеры перерабатывают. Работая дома, представление о времени замыливается, вместо восьми часов можешь работать пятнадцать... Поэтому важно составлять график и четко его придерживаться. Например, я накануне вечером расписываю в блокноте следующий день. Вписываю завтрак, обеденный перерыв, спорт. Конечно, форс-мажоры бывают, но расставляйте приоритеты. Чтобы работать во фрилансе долго, прежде всего, нужно быть физически и ментально здоровым.

Ирина Шевченко