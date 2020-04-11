Apple и Google объединились для борьбы с коронавирусом

Apple и Google будут работать вместе над технологией, которая поможет остановить пандемию.

Apple и Google объявили о сотрудничестве ради создания технологии для отслеживания распространения пандемии коронавируса.

Обе компании заявили, что в ближайшие недели они будут работать вместе над созданием новых инструментов, которые позволят людям и органам здравоохранения отслеживать вирус, используя данные о близости Bluetooth со своих смартфонов, сообщает zn.ua со ссылкой на NBC News.

"Мы надеемся использовать возможности технологий, чтобы помочь странам всего мира замедлить распространение COVID-19 и ускорить возвращение к повседневной жизни", - говорится в совместном заявлении двух компаний.

Apple и Google заявили, что планируют открыто публиковать информацию о своей работе для анализа другими, и они начали пятницу с публикации некоторых черновиков материалов.

"Конфиденциальность, прозрачность и согласие имеют первостепенное значение для нас, и мы рассчитываем на создание этой функциональности в консультации с заинтересованными сторонами", - говорится в их заявлении.

Google и Apple заявили, что их работа будет проходить в два этапа. На первом этапе, в следующем месяце, они планируют выпустить набор инструментов, известных как интерфейсы прикладного программирования (API), чтобы приложения, созданные органами здравоохранения, могли работать как на iPhone, так и на телефонах, работающих под управлением операционной системы Google Android.

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Затем, на втором этапе в ближайшие месяцы, две компании встроят систему добровольного отслеживания непосредственно в свои операционные системы iOS и Android.

"Это более надежное решение, чем API, и оно позволит участвовать большему числу людей, если они захотят, а также позволит взаимодействовать с более широкой экосистемой приложений и государственными органами здравоохранения", - заявили в компании.

Версии приложений для отслеживания коронавируса уже существуют в Китае, Сингапуре, Израиле и других странах, но в США и Европе усилия были медленнее из-за опасений по поводу конфиденциальности и потому, что "отслеживание контактов" должно сочетаться с широким тестированием, чтобы работать.

Идея состоит в том, чтобы приложение могло запоминать через анонимные сигналы Bluetooth, какие другие телефоны были рядом. Если у кого-то, с кем вы выпили кофе два дня назад, обнаружили коронавирус, вы получите уведомление в духе "возможно, вы недавно были заражены".

Ранее УНИАН сообщал, что Microsoft выделит $20 млн для борьбы с коронавирусом COVID-19 в рамках созданной американской компанией программы AI for Health.