Microsoft выделит $20 миллионов на борьбу с COVID-19 с помощью искусственного интеллекта

В компании отметили, что сосредоточат усилия в пяти конкретных областях, где данные, анализ и навыки исследователей смогут оказать наибольшее влияние.

Microsoft выделит $20 млн для борьбы с коронавирусом COVID-19 в рамках созданной американской компанией программы AI for Health.

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Благодаря ей ученые, некоммерческие организации и компании в сфере здравоохранения смогут получить доступ к инструментам для обработки данных, в том числе с помощью искусственного интеллекта, передает kommersant. «Мы мобилизуем нашу инициативу AI for Health, чтобы сосредоточиться на оказании помощи тем, кто находится на передовой исследования COVID-19. Мы сосредоточим наши усилия в пяти конкретных областях, где, как нам кажется, данные, анализ и навыки наших исследователей смогут оказать наибольшее влияние. И мы выделим для этого $20 млн», - говорится в пресс-релизе компании.

Microsoft уточняет, что сфокусирует работу на пяти направлениях: