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Microsoft выделит $20 миллионов на борьбу с COVID-19 с помощью искусственного интеллекта

12:59, 10 апреля 2020
Наука и IT
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Иллюстрация REUTERS

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Благодаря ей ученые, некоммерческие организации и компании в сфере здравоохранения смогут получить доступ к инструментам для обработки данных, в том числе с помощью искусственного интеллекта, передает kommersant. «Мы мобилизуем нашу инициативу AI for Health, чтобы сосредоточиться на оказании помощи тем, кто находится на передовой исследования COVID-19. Мы сосредоточим наши усилия в пяти конкретных областях, где, как нам кажется, данные, анализ и навыки наших исследователей смогут оказать наибольшее влияние. И мы выделим для этого $20 млн», - говорится в пресс-релизе компании.

Microsoft уточняет, что сфокусирует работу на пяти направлениях:

  • на сборе данных для обеспечения безопасности людей и информировании об экономических последствиях COVID-19;
  • на проведении исследований для разработки вакцин, способов диагностики и лечения вируса;
  • на составлении рекомендаций по распределению ограниченных ресурсов (например, мест в больницах и медицинского оборудования);
  • на распространении точных сведений для минимизации дезинформации;
  • на поддержке научных исследований для изучения COVID-19.

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