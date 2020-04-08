В Антарктиде украинские исследователи подняли со дна уникальных животных (фото)

Найдены новые для списка морской фауны региона виды.

Впервые вблизи Украинской антарктической станции «Академик Вернадский» в проливе Пенола с глубины 280 метров исследователи отобрали образцы неизвестных ранее глубоководных гидробионтов.

Читайте такжеК украинцам на антарктической станции заглянул 200-килограммовый наглый гостьОб этом в Facebook сообщил один из исследователей Владлен Трохимец.

«Найдены новые для списка морской фауны региона виды, среди которых представители фораминифер, губок, полипов, актиний, полихет, моллюсков, морских пауков, звезд и ежей, офиур и асцидий», – отметил исследователь.

По его словам, сделать это удалось с помощью специально сконструированной глубинной сетки.

«На данном этапе происходит идентификация уникальных глубоководных антарктических морских животных», – добавил исследователь.

Ранее УНИАН сообщал, какие животные обитают возле станции «Академик Вернадский».