Пингвины, морские слоны и тюлени-крабоеды: какие животные обитают возле станции "Академик Вернадский" (фото)

Украинским полярникам не одиноко на станции.

Стало известно, какие животные и сколько их проживает возле станции «Академик Вернадский» на острове Галиндез.

Читайте такжеВ Антарктиде снег покраснел: что случилось (фото)Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Национального антарктического научного центра со ссылкой на биолога Artem July, который сейчас работает на станции.

В частности, возле станции проживают около 3000 пингвинов Дженту (субантарктический): «Количество гнезд в 2018 и в 2020 годах колебалась в районе 1000 гнезд, соответственно это 2000 гнездящихся пар, а каждая пара откладывает по 2 яйца. Из двух отложенных яиц доживает до взрослого возраста примерно по одному птенцу. Сейчас популяция является стабильной. На фото, кстати, нынешняя малышня пингвинов, некоторые еще в пуху».

Живут там и морские котики, около 1500 особей: «В отличие от субантарктических пингвинов максимальное количество этих животных, которых можно было наблюдать в районе нашей станции, увеличилось с 1000 особей в 2018 году до 1500 особей в 2020. Постепенное продвижение морских котиков с севера на юг отражает потепление в регионе».

Встречаются в районе станции южные морские слоны и тюлени-крабоеды, которых так назвали за то, что они питаются преимущественно крилем: «Тюлени-крабоеды любят отдыхать на дрейфующих льдах. В летний период можно насчитать более 100 тюленей этого вида в пределах архипелага».

«Так что наши полярники – не одиноки!» – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, как в Антарктиде украинские полярники нашли озеро под ледником.