Школьник из Филиппин напечатал на 3D-принтере уже почти 100 защитных щитов для медиков (фото)
16-летний филиппинский школьник Маркус Чу напечатал на домашнем 3D-принтере более 80 защитных экранов для местных медиков.
Об этом сообщает Reuters.
Маркус надеется, что 3D-технологии защитят врачей от коронавируса в условиях критической нехватки средств индивидуальной защиты в стране.
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По словам парня, принтер ему подарили на Рождество «как раз в нужное время»: «Я чувствую, что это моя возможность наконец-то помочь в очень серьезной ситуации, даже если немного», – сказал он.
Сначала Маркус использовал дизайн с открытым исходным кодом из сети – для изготовления каркаса щитов, но в конце концов нашел способ изменения дизайн так, чтобы на его изготовление потребовалось меньше материалов и это происходило бы быстрее.
Защитные щиты регулярно передают медикам местных больниц, которые постоянно находятся среди инфицированных.
Как сообщал УНИАН, в Германии работают над разработкой мобильного приложения, которое будет предупреждать о вероятном инфицировании коронавирусом.