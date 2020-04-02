Школьник из Филиппин напечатал на 3D-принтере уже почти 100 защитных щитов для медиков (фото)

Парень минимизировал технологию по изготовлению таких средств индивидуальной защиты.

16-летний филиппинский школьник Маркус Чу напечатал на домашнем 3D-принтере более 80 защитных экранов для местных медиков.

Об этом сообщает Reuters.

Маркус надеется, что 3D-технологии защитят врачей от коронавируса в условиях критической нехватки средств индивидуальной защиты в стране.

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По словам парня, принтер ему подарили на Рождество «как раз в нужное время»: «Я чувствую, что это моя возможность наконец-то помочь в очень серьезной ситуации, даже если немного», – сказал он.

Сначала Маркус использовал дизайн с открытым исходным кодом из сети – для изготовления каркаса щитов, но в конце концов нашел способ изменения дизайн так, чтобы на его изготовление потребовалось меньше материалов и это происходило бы быстрее.

Защитные щиты регулярно передают медикам местных больниц, которые постоянно находятся среди инфицированных.

Как сообщал УНИАН, в Германии работают над разработкой мобильного приложения, которое будет предупреждать о вероятном инфицировании коронавирусом.