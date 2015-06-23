Google запустил виртуальную новостную редакцию

Об этом сообщается в официальном блоге корпорации. Пока сервис доступен только на английском языке, передает Lenta.ru. News Lab собрал на одной площадке функционал поисковых инструментов Google, а также стартовавших недавно инициатив в области гражданской журналистики. По замыслу создателей, он должен стать площадкой для работы отдельных репортеров и целых редакций, а также обмена опытом в информационном сообществе. Сервис предоставляет доступ к обучающим видео и лучшим кейсам из журналистской практики.

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News Lab состоит из трех основных блоков: Tools, содержащий основные инструменты для поиска тем и сбора фактической информации, Google Trends, анализирующий поисковые запросы и всплески интереса к той или иной теме, и Programs - каталог ссылок на новостные ресурсы по всему миру.

Блок Tools объединяет инструменты, которые нужны на этапе подготовки материала и сбора информации. Сюда входят расширенный поиск Google, в том числе по изображениям, видео с YouTube и географическим картам. В Tools есть подраздел Optimize, который позволяет анализировать реакцию аудитории на опубликованный материал с помощью Google Analytics, а также инструментов анализа аудитории от YouTube.

News Lab будет интегрирован в проекты Google по развитию гражданской журналистики. На площадке будет доступен сервис YouTube Newswire, который позволяет профессиональным корреспондентам использовать видео, снятое любителями и проверенное на достоверность командой YouTube. Проект был запущен 18 июня в преддверии начала работы News Lab.

17 июня Google сообщил о том, что теперь Google Trends будут отображать изменение трендов в поисковых запросах в режиме реального времени, а не за последние сутки, как это было раньше. На сегодняшний день сервис работает в 28 странах, а корпорация пообещала расширить его географию в ближайшие несколько месяцев.

Работа с новостным контентом все чаще оказывается в центре внимания интернет-компаний. На прошлой неделе Twitter анонсировал свой новый сервис Lightning, который позволит в режиме реального времени наблюдать за развитием интересной читателю темы, при этом за содержательностью твитов и качеством информации будет следить команда профессиональных редакторов.