Google запретила редактировать карты из-за скандала с логотипом Android

В компании признаются, что пока не придумали алгоритма, который помог бы справляться с подобными ситуациями.

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"Мы считаем, что более справедливо сказать, что раз мы не можем отслеживать изменения мгновенно после их появления, нужно взять паузу", - заявили в компании, сообщает Русская служба ВВС.

Ранее сообщалось, что в районе реки Соан в Пакистане на картах Google появилась картинка, на которой робот (логотип Android) справляет нужду на надкушенное яблоко (логотип компании Apple). Картинка была создана в стиле известного изображения Кальвина из комиксов "Кальвин и Хоббс". Это произошло в день запуска часов Apple Watch.

Изображение убрали с карт, а представителям Google пришлось принести свои извинения. По их словам, рисунок сделал не разработчик приложения, а сторонний пользователь с помощью общедоступного приложения Map Maker.