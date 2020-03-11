Ученые открыли единственную известную звезду в форме слезы

Ученые допускали, что звезды такой формы могут существовать, однако, до этого времени никто не находил в космосе ничего подобного.

Астрономы открыли невиданную доселе звезду, которая имеет форму слезы и пульсирует только с одной стороны. Космическое светило получило название HD74423. Оно расположено за 1,5 тысячи световых лет от Земли и входит в бинарную систему вместе с красным карликом.

Как пишет Newsweek, по мнению ученых, меньший партнер стал причиной странной формы и необычной пульсации в HD74423. Пульсирующие звезды – это тип переменных светил, которые периодически увеличиваются и уменьшаются в размерах, на что указывают изменения в их яркости. Исследователи допускали, что некоторые звезды могут пульсировать только в отдельных частях, где магнитные поля сильнее. Но до сих пор не хватало доказательств для подтверждения такой мысли.

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«Теоретически мы знали о возможном существовании таких звезд с 1980-х годов», - сказал Дональд Курц из Университета Центрального Ланкашира.

«Я искал такую звезду почти 40 лет. И теперь мы ее нашли», - добавил он.

HD74423 имеет в 1,7 раз большую массу, чем Солнце и входит в бинарную систему. Звезда и ее партнер красный карлик делают один оборот вокруг друг друга за 1,6 дня. Это означает, что они расположены достаточно близко. Обе звезды находятся под действием гравитационного притяжения, что искажает их форму. Именно поэтому массивная и более горячая HD74423 имеет несколько вытянутую форму слезы.