Самый высокий вулкан России начал извергаться, выбрасывая пепел на 6 километров вверх

Ученые предостерегают, что это может представлять опасность для самолетов, ведь вулканический пепел способен вывести из строя двигатели.

Сегодня Команда реагирования на извержения вулканов на Камчатке сообщила о «умеренном взрывном извержении» вулкана Ключевской. Ученые предупредили, что взрывы пепла могут достигать высоты от 4,9 до 7 километров «в любой момент».

Как пишет Newsweek, авиационный код вулкана, который сообщает о угрозах от извержения для самолетов, был объявлен на желтом уровне. Это второй самый высокий уровень угрозы. Оранжевый код означает, что облако пепла, созданное взрывом, может потенциально повлиять на авиарейсы. Если вулканический пепел попадет в самолет, это может вывести из строя навигационные инструменты и двигатели.

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«Частицы пепла при попадании в двигатель могут быстро расплавиться и накопиться как твердое вещество в более прохладных частях. Это может постепенно ухудшать эффективность двигателя до точки задержки компрессора в полете и потери тяги», - пояснили в Геологической службе США.

Команда реагирования на извержения вулканов на Камчатке сообщила, что вулканическое облако достигло высоты примерно 5,4-5,9 километров. Туча пролетела 14 километров и движется в западном направлении.

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Ключевской – самый высокий активный вулкан Евразии. Его высота достигает 4,7 километров. Стратовулкан имеет форму конуса и кратер с диаметром 700 метров. Считается, что вулкану приблизительно 7 тысяч лет. Он входит в Камчатскую группу на востоке России.