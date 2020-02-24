Самая маленькая звезда в космосе неожиданно оказалась источником мощного выброса радиации

Вспышка на звезде оказался в разы сильнее, чем любой из тех, которые происходили на Солнце.

Астрономы обнаружили крошечную звезду, которая оказалась местом «супер-вспышки» рентгеновского излучения, энергетическая сила которого в разы превышает возможности Солнца. Звезда называется J0331-27. Ее масса в восемь раз меньше, чем масса Солнца. На самом деле, учитывая ее относительно небольшую массу, она имеет наименьший из допустимых размеров, чтобы вообще считаться звездой.

Как пишет Newsweek, объекты такого типа называют «коричневыми карликами». До этого времени считалось, что такие звезды не способны продуцировать такие высокоэнергетические вспышки. Однако, уникальное событие, которое было зафиксировано космическим рентгеновским телескопом XMM-Newton Европейского космического агентства в 2008 году, бросает вызов представлениям людей.

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Подобные вспышки происходят тогда, когда магнитная энергия накапливается в магнитном поле звезд, а затем внезапно высвобождается, вызывая радиационное излучение и быстрое усиление яркости.

«Это самая интересная научная часть открытия. Потому что мы не ожидали, что коричневые карлики могут накопить достаточно энергии в своих магнитных полях, чтобы вызвать такую вспышку», - сказала автор исследования из Института астрономии и астрофизики Университета Тюбингена Беата Штельцер.

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Ученые были убеждены, что коричневые карлики не могут быть местом таких мощных вспышек, потому что температура их поверхности значительно ниже в сравнении с другими звездами. Поэтому им должно не хватать энергии. К примеру, температура J0331-27 на треть ниже, чем у Солнца. Однако, ученые до сих пор не могут понять, как звезда смогла вызвать таку мощную вспышку.