Глупые и с клыками: ученые нашли останки древних крыс размером с человека

Грызун достигал полтора метра в длину и весил 80 кило.

Палеонтологи обнаружили останки доисторической крысы размером с человека, которая бродила по тропическим лесам Амазонки 10 миллионов лет назад. Этот грызун достигал полтора метра в длину и 80 килограммов веса (для сравнения, современная крыса весит в среднем около 200 граммов).

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Вид назвали Neoepiblema acreensis. Ученые уточнили, что у него были два огромных изогнутых клыка, а вот мозг отличался весьма скромными размерами – всего 114 г, сообщают Диалоги со ссылкой на Biology Letters.

Черепа двух древних крыс нашли в штате Акри на северо-западе Бразилии. Один был почти целым, а другой был фрагментом верхушки. Останки сохранились так хорошо, что ученые даже рассмотрели отпечатки обонятельных луковиц, а также лобных и височных долей.

Авторы исследования сделали вывод, что Neoepiblema acreensis была большая не только в сравнении с нынешними крысами, но и крупнее современных грызунов капибаров (они достигают максимум 60 кг). Грызун оказался вымершим родственником шиншилл, населявших западно-бразильскую Амазонию. Он жил в болотистой местности, которая существовала там до появления одного из самых крупных тропических лесов мира.

Большой размер Neoepiblema acreensis позволяет предположить, что у него почти не было естественных врагов. Но в то время в Амазонии уже водились крокодилы, которые могли дать отпор крысам в заболоченной воде.

Ученые, опираясь на параметры черепа, реконструировали мозг грызуна с помощью компьютерной томографии. Он, как уже упоминалось, оказался очень мал. Если у людей соотношение между общей массой и размерами мозга составляет 6, у современных южноамериканских грызунов – 1,05, то у Neoepiblema acreensis – всего 0,3.

Можно предположить, что в ходе эволюции грызуны стали более миниатюрными, но приобрели более сложный мозг, который помогал им в выживании.