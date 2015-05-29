NASA получило снимок кратера на поверхности планеты Церера

Снимок является одним из многих, которые сделаны с целью наилучшего маневрирования аппарата на орбите карликовой планеты.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт NASA.

Фотография сделана 23 мая 2015 года, когда станция находилась на расстоянии около 5,1 тысячи километров от карликовой планеты. Качество изображения — 480 метров на пиксель.

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