Зонд NASA долетел до планеты-карлика Цереры

Полет к этому небесному телу, которое является крупнейшим объектом астероидного пояса между Марсом и Юпитером, продолжался 7 лет, передает Би-би-си.

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Миссия Dawn на орбите Цереры рассчитана на 16 месяцев. Она должна помочь узнать больше о происхождении Солнечной системы.

Зонд будет картографировать поверхность планеты-карлика.

Ученые уже обнаружили с помощью Dawn 2 очень ярких пятна на Церере, природу которых они пока не могут объяснить, но полагают, что это может быть лед.

Церера стала первой из двух карликовых планет, к которым в этом году прибывают гости с Земли.

Летом другой корабль NASA New Horizons, как ожидается, достигнет Плутона.