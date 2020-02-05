Улыбается и наливает пиво: в Японии появился первый робот-бармен (фото)

Робот обошелся в 82 тысячи долларов и окупится за три года.

Первый в Японии робот-бармен появился в одном из баров сети Yoronotaki в Токио. Во время подготовки заказов робот улыбается. Пиво он наливает за сорок секунд, смешивает коктейли – за минуту.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеВ Китае открыли первый ресторан с роботами-поварами (фото)Устройство использует четыре камеры, чтобы анализировать эмоции клиентов. Испытание робота-бармена в пабе продлится два месяца. После этого руководство сети решит, оставить его или нет.

«Мне он нравится, потому что иметь дело с людьми иногда бывает хлопотно, а с роботом вы можете просто прийти и напиться», — сказал один из работников ресторана.

Робот обошелся Yoronotaki приблизительно в девять миллионов иен (82 тысячи долларов). Столько же потратила бы компания на зарплату сотрудника за три года.

По данным издания, в Японии растет дефицит рабочей силы, так как число людей старше 65 лет превысило треть от общего числа граждан. Только в сфере здравоохранения страна ожидает нехватку 380 тысяч работников к 2025 году.

Ранее УНИАН сообщал, как в ОАЭ робот дирижировал на оперном спектакле.