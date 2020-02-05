В ОАЭ робот дирижировал на оперном спектакле (фоторепортаж)

Главная цель авторов представления – продемонстрировать музыку, создаваемую не только людьми, но и искусственным интеллектом.

В городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах показали необычный оперный спектакль «Страшная красота» с участием робота-дирижера.

Читайте такжеВ Китае создали "электрокошку" с шестью эмоциямиВо время всего представления оркестром, в состав которого входили обычные музыканты, управлял робот.

Оперу показали на Ближнем Востоке впервые, до этого ее видели в Японии и Австралии.

Главная цель авторов представления – продемонстрировать музыку, создаваемую не только людьми, но и искусственным интеллектом.

Ранее УНИАН сообщал, как в Америке строят центрифугу для запуска грузов в космос.