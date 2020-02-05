В ОАЭ робот дирижировал на оперном спектакле (фоторепортаж)
15:14, 05 февраля 2020Наука и IT
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Главная цель авторов представления – продемонстрировать музыку, создаваемую не только людьми, но и искусственным интеллектом.
В городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах показали необычный оперный спектакль «Страшная красота» с участием робота-дирижера.
Читайте такжеВ Китае создали "электрокошку" с шестью эмоциямиВо время всего представления оркестром, в состав которого входили обычные музыканты, управлял робот.
Оперу показали на Ближнем Востоке впервые, до этого ее видели в Японии и Австралии.
Главная цель авторов представления – продемонстрировать музыку, создаваемую не только людьми, но и искусственным интеллектом.
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