Ученые выяснили, передается ли алкоголизм по наследству

До сих пор ученым не удавалось обнаружить гены, связанные с риском алкоголизма.

Специалисты Ливерпульского университета (Великобритания) обнаружили вариации генов, связанные с тягой к спиртному.

Об этом пишет журнал «Вокруг света» со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Science Advances.

Читайте такжеАлкоголь может повредить ДНК человекаОтмечается, что яд исследований с участием близнецов, обычных семей и семей с усыновленными детьми показал, что тяга к спиртному может быть связана с генетическими предпосылками. Однако до сих пор ученым не удавалось обнаружить гены, связанные с риском алкоголизма.

В попытке выявить специфические гены, ответственные за высокий уровень потребления алкоголя, ученые провели полногеномное исследование ассоциаций (GWAS). Этот метод ищет в геноме человека отличия последовательности ДНК размером в один нуклеотид (это называется однонуклеотидным полиморфизмом). Если определенный вариант чаще встречается у людей с определенным состоянием, это может указывать на генетическую причину этого состояния.

В исследовании были проанализированы данные 125 тысяч человек из Биобанка Великобритании и 49 тысяч человек из американской базы данных. В результате удалось определить шесть вариаций генов, связанных с повышенным потреблением алкоголя. Это вариации в генах ADH1B, KLB, BTF3P13, GCKR, SLC39A8 и DRD2. Результаты были проверены в экспериментах с червями, у которых удалялся определенный ген.

Ранее УНИАН сообщал, как ученые обнаружили в мозге ответственные за алкоголизм нейроны.