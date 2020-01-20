В сеть "слили" фото тысяч девушек из Tinder
Более 70 тысяч фотографий девушек, зарегистрированных в приложении для знакомств Tinder, «слили» на форум киберпреступников.
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Об этом сообщает Gizmodo.
В открытом доступе оказались 16 тысяч индивидуальных ID пользовательниц онлайн-сервиса. При этом мужских фотографий в базе нет.
Как предполагают специалисты, фотографии могут быть использованы для мошенничества, вымогательства и создания фейковых профилей на других платформах.
В Gizmodo отметили, что детали на снимках указывают на то, что большинство фотографий были сделаны в последние пару лет.
Представитель Tinder сообщил изданию, что использование снимков и любой другой информации вне приложения запрещено. В компании подчеркнули, что намерены добиться удаления всех данных с форума.
Как сообщал УНИАН, только половина пользователей Tinder ходят на свидания по итогам переписки с потенциальными партнерами в приложении, и лишь у каждого пятого из них встреча заканчивается сексом.