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В сеть "слили" фото тысяч девушек из Tinder

15:03, 20 января 2020
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает Gizmodo.

В открытом доступе оказались 16 тысяч индивидуальных ID пользовательниц онлайн-сервиса. При этом мужских фотографий в базе нет.

Как предполагают специалисты, фотографии могут быть использованы для мошенничества, вымогательства и создания фейковых профилей на других платформах.

В Gizmodo отметили, что детали на снимках указывают на то, что большинство фотографий были сделаны в последние пару лет.

Представитель Tinder сообщил изданию, что использование снимков и любой другой информации вне приложения запрещено. В компании подчеркнули, что намерены добиться удаления всех данных с форума.

Как сообщал УНИАН, только половина пользователей Tinder ходят на свидания по итогам переписки с потенциальными партнерами в приложении, и лишь у каждого пятого из них встреча заканчивается сексом.

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