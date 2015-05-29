Ученые объяснили появление дырок в сыре

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на газету The Guardian.

Согласно анализам специалистов швейцарского государственного исследовательского центра Agroscope, полости в продукте появляются вследствие того, что в используемом для его производства молоке содержатся частицы соломы. Как выяснили эксперты, дырки уменьшаются или исчезают, если коров доят с помощью современного оборудования, емкости в котором изолированы от внешней среды, в отличие от традиционных ведер.

Читайте такжеВ Дании предназначавшийся для России сыр раздадут беднымВ Agroscope отметили, что количество дырок в произведенных за последние 10—15 лет швейцарских сырах сократилось как раз из-за распространения современных доильных аппаратов с герметично закрытыми ведрами.

Существовавшую ранее теорию американца Уильяма Кларка о том, что сырные дырки появляются из-за содержащихся в молоке бактерий, которые выделяют диоксид углерода, эксперты Agroscope признали ошибочной. Кларк опубликовал свое исследование в 1917 году.