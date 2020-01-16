В Турции нашли детские бутылочки возрастом 4,5 тысячи лет

Найдены глиняные сосуды с узкими носиками хорошо сохранились.

Турецкие археологи во время проведения раскопок на кургане Норик в восточной провинции Бингол обнаружили редкие старинные детские бутылочки, датируемые 2500 годом до н.э.

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Бутылочки были обнаружены при изучении поселения раннего бронзового века, которое существовало на месте современного села Мурат в Солханском районе Бинголь, сообщает Урядовий кур'єр со ссылкой на Daily Sabah.

Всего археологи обнаружили лишь три таких артефакта. Это глиняные сосуды с узкими носиками. Последние и помогли ученым идентифицировать артефакты как детские бутылочки. Сосуды хорошо сохранились. Кроме носиков они имеют ручку.

Археологи сообщили, что древние бутылочки могли вместить от 50 до 150 миллилитров жидкости. Аналогичные артефакты были найдены два года назад в западной провинции Чанаккале. Однако возраст тех артефактов составлял «всего» 2000 лет. Найденные бутылки на 2500 лет старше. Находки пополнят коллекцию музея города Елазиг.

Как рассказал директор этого музея Зиею Килинч, при раскопках были найдены почти 600 других предметов, которые представляют разные эпохи (средний византийский период, исламский период, период урартской цивилизации, железный и ранний бронзовый век).

На сегодняшний день идентифицировано 124 артефакта. Среди всех находок детские бутылочки являются одними из древнейших, что и неудивительно, они были обнаружены в нижнем слое кургана, до которого археологи добирались несколько лет.