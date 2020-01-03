В Китае откопали еще 200 солдат Терракотовой армии

Также археологи нашли глиняных лошадей и бронзовое оружие, которым тысячи лет.

Еще около 200 солдат Терракотовой армии были выкопаны в гробнице императора ци Ши Хуан-ди. Археологи также нашли 12 глиняных лошадей, останки двух колесниц, бронзовые мечи, луки и цветные щиты.

Как пишет Newsweek, открытие было сделано во время последнего раунда раскопок в погребальной камере №1 на участке площадью 400 квадратных метров. Шен Маосянг, который возглавлял раскопки, сказал, что большинство найденных новых солдат можно поделить на две группы: с копьями и с луками.

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Терракотовая армия была построена приблизительно 2200 лет назад для защиты императора Ци Ши Хуан-ди после смерти. Армия, состоящая из примерно 8 тысяч солдат, свыше 500 лошадей и 130 колесниц, была расставлена в трех погребальных ямах вблизи мавзолея императора. Ее впервые открыли в 1974 году, когда фермеры копали на северо-западе Китая. Раскопки быстро обнаружили огромный комплекс с тысячами солдат, каждый из которых имел свои особые черты. Ученые считают, что строительство комплекса с Терракотовой армией заняло 30 лет.

Археологи возобновили раскопки в погребальной камере №1 в 2009 году. 200 новых солдат нашли в рамках этих усилий.