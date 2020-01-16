Стриминг-сервис создал плейлисты и подкасты для скучающих дома питомцев

Подкасты состоят из успокаивающей музыки, историй и приятных голосовых сообщений.

Шведский стриминговый сервис Spotify создал плейлисты и подкасты для животных, которые остаются дома одни.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеВладельцы собак счастливее, чем кошатникиОтмечается, что подкасты состоят из успокаивающей музыки, историй и приятных голосовых сообщений, которые начитали британские актеры. По задумке авторов, это снизит уровень стресса питомца, когда он находится дома без хозяина.

Среди фраз, которые питомец может услышать в отсутствие хозяина, есть, например, такая: «Я бы остался здесь и гладил тебя весь день напролет, если бы мог. Я так счастлив начинать каждый день с того, что вижу твою счастливую морду». Длительность подкастов составляет не более пяти часов.

Треки для питомца выбираются с помощью алгоритма в соответствии с его характером, для этого сервис подробно расспрашивает хозяина о его любимце.

В компании задумались о таких плейлистах после того, как выяснили, что около 74% владельцев животных в Великобритании включают своим питомцам музыку. 42% владельцев рассказали, что у их животных есть собственные музыкальные предпочтения. Четверть опрошенных рассказали, что их четвероногие друзья танцуют под музыку.

На специальном сайте можно самостоятельно создать плейлист. Сначала предлагается выбрать, для какого питомца нужно подобрать музыку. Пока в списке есть собаки, кошки, хомячки, птицы и игуаны.

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