Совершенно секретно: Toyota намерена построить "город будущего" (фото)

Планируется, что город станет своеобразным полигоном для изучения и тестирования инновационных технологий, а обитатели Woven City должны будут подписать соглашения о неразглашении.

Японская компания планирует построить у подножия горы Фудзи "город будущего" - с роботами и беспилотными авто.

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Об этом сообщает The Verge.

Строительство города Woven City начнется в 2021 году под руководством датского архитектора Бьярке Ингельса. Планируется, что город станет своеобразным полигоном для изучения и тестирования инновационных технологий.

В «городе будущего» весь транспорт будет беспилотным, а дома - «умными», с роботизированными системами и искусственным интеллектом для отслеживания здоровья и состояния жильцов.

Площадь Woven City составит порядка 175 акров (около 70 гектаров), а число жителей - около 2000, включая сотрудников Toyota и их семьи. Отмечается, что обитатели Woven City должны будут подписать соглашения о неразглашении.

Как сообщал УНИАН, автоконцерн Toyota намерен наладить сотрудничество с агрегатором такси Uber в вопросе развития беспилотных автомобилей.