Toyota и Uber объединятся для разработки беспилотных авто
10:48, 28 августа 2018Наука и IT
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Такие автомобили поступят в распоряжение Uber. Отдельно отмечается, что разрабатываемая система не предусматривает поездок без участия водителя.
REUTERS
Автоконцерн Toyota намерен наладить сотрудничество с агрегатором такси Uber в вопросе развития беспилотных автомобилей.
Японский производитель инвестировал в Uber около 500 миллионов долларов, говорится в совместном заявлении компаний, распространенном в понедельник, 27 августа, передается DW.
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Благодаря этим вложениям будет создана система безопасности Uber для автомобилей Toyota, которые оснащены автоматической регулировкой скорости и системой адаптивного круиз-контроля.
Такие автомобили поступят в распоряжение Uber. Отдельно отмечается, что разрабатываемая система не предусматривает поездок без участия водителя.
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