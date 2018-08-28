Toyota и Uber объединятся для разработки беспилотных авто

Такие автомобили поступят в распоряжение Uber. Отдельно отмечается, что разрабатываемая система не предусматривает поездок без участия водителя.

Автоконцерн Toyota намерен наладить сотрудничество с агрегатором такси Uber в вопросе развития беспилотных автомобилей. Японский производитель инвестировал в Uber около 500 миллионов долларов, говорится в совместном заявлении компаний, распространенном в понедельник, 27 августа, передается DW. Читайте также"Бизнес окончен": Эрдоган объявил о запрете Uber в Турции Благодаря этим вложениям будет создана система безопасности Uber для автомобилей Toyota, которые оснащены автоматической регулировкой скорости и системой адаптивного круиз-контроля. Такие автомобили поступят в распоряжение Uber. Отдельно отмечается, что разрабатываемая система не предусматривает поездок без участия водителя.

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