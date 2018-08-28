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Toyota и Uber объединятся для разработки беспилотных авто

10:48, 28 августа 2018
Наука и IT
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REUTERS

Японский производитель инвестировал в Uber около 500 миллионов долларов, говорится в совместном заявлении компаний, распространенном в понедельник, 27 августа, передается DW.

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Благодаря этим вложениям будет создана система безопасности Uber для автомобилей Toyota, которые оснащены автоматической регулировкой скорости и системой адаптивного круиз-контроля.

Такие автомобили поступят в распоряжение Uber. Отдельно отмечается, что разрабатываемая система не предусматривает поездок без участия водителя.

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Теги: #Uber