В Китае создали "электрокошку" с шестью эмоциями

Среди эмоций кошки - энтузиазм, безразличие, энергичность, лень, желание общаться и застенчивость.

Китайская компания Elephant Robotics создала робота-кошку MarsCat, которая может передвигаться по дому своего хозяина и отображать шесть эмоций.

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Об этом сообщает New Atlas.

У кошки шестнадцать моторизованных суставов. Кроме обычной ходьбы, кошка-робот умеет играть, спать и закапывать мнимые отходы в мусорном баке. У «животного» есть камера, микрофон, динамик, микропроцессор Raspberry Pi, а также шесть датчиков прикосновения. Среди эмоций кошки - энтузиазм, безразличие, энергичность, лень, желание общаться и застенчивость.

Встроенные технологии дают возможность роботу-кошке распознавать игрушки и препятствия, а также реагировать на команды людей. Со временем личность кошки будет меняться в зависимости от манеры общения человека с ней.

Стоимость роботизированного животного для продажи будет составлять 1299 долларов.

Как сообщал УНИАН, в американском штате Массачусетс полиция несколько месяцев тестировала робота-пса Spot американской компании Boston Dynamics.