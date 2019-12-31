В Китае создали "электрокошку" с шестью эмоциями
Китайская компания Elephant Robotics создала робота-кошку MarsCat, которая может передвигаться по дому своего хозяина и отображать шесть эмоций.
Читайте такжеВ Японии создали робота, который исследует мир вместо тяжелобольного человека (видео)
Об этом сообщает New Atlas.
У кошки шестнадцать моторизованных суставов. Кроме обычной ходьбы, кошка-робот умеет играть, спать и закапывать мнимые отходы в мусорном баке. У «животного» есть камера, микрофон, динамик, микропроцессор Raspberry Pi, а также шесть датчиков прикосновения. Среди эмоций кошки - энтузиазм, безразличие, энергичность, лень, желание общаться и застенчивость.
Встроенные технологии дают возможность роботу-кошке распознавать игрушки и препятствия, а также реагировать на команды людей. Со временем личность кошки будет меняться в зависимости от манеры общения человека с ней.
Стоимость роботизированного животного для продажи будет составлять 1299 долларов.
Как сообщал УНИАН, в американском штате Массачусетс полиция несколько месяцев тестировала робота-пса Spot американской компании Boston Dynamics.