Apple удалила приложения украинской компании

Среди удаленных приложений – линейка программ для похудения и заботы о здоровье BetterMe.

Apple удалила из App Store все приложения, опубликованные украинской компанией Genesis Technology Partners.

Об этом сообщает AIN.ua.

Читайте такжеApple может выпустить семь новых iPhone в 2020 году - СМИСреди удаленных приложений – линейка программ для похудения и заботы о здоровье BetterMe.

По данным сервиса SensorTower, в ноябре эти приложения на iOS вместе заработали около 4 миллионов долларов, а число загрузок превысило 2 миллиона.

Под санкции Apple попал только аккаунт Genesis Technology Partners. Два приложения линейки BetterMe, опубликованные аккаунтом BetterMe Limited, все еще доступны, однако в них меньше загрузок. В Genesis изданию рассказали, что для Apple нормально регулярно проверять крупных издателей. Когда приложения вернутся в магазин, неизвестно.

«У Genesis более 15 приложений. Сейчас на проверке находятся только приложения BetterMe. Apple может (и это регулярно происходит) убирать приложения из магазинов в случае различных причин. Это нормальная практика в бизнесе создания приложений. Сейчас мы ждем информацию от Apple о статусе», – отметили в компании.

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