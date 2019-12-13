Маск придумал, как отправить пикап Tesla Cybertruck в космос

Для этого он предлагает использовать лайнер Starship.

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в ответ на призывы отправить пикап Tesla Cybertruck в космос, предложил использовать для этого лайнер Starship, предназначенный для межпланетных перелетов. Первый запуск лайнера на орбиту состоится уже в будущем году.

Читайте такжеНовая Tesla: чем поразил новый Cybertruck Илона Маска (видео)Обсуждение возможных вариантов запуска происходит в аккаунте Маска в Twitter.

Один из наиболее активных пользователей сделал даже ролик для привлечения внимания. В этом видео Tesla Cybertruck стоял на ракетоносителе Falcon Heavy, чем и «намекал» Маску на то, что пора продолжить космические запуски. Именно на Falcon Heavy и отправилась в космос Tesla Roadster.

Маска эта идея, похоже, заинтересовала. Однако для отправки пикапа в космос он предложил использовать лайнер Starship.

Как ранее сообщал УНИАН, электропикап Tesla Cybertruck Илон Маск представил в ноябре этого года. Как заявил сам глава Tesla, кузов модели выполнен из материалов, которые также применяются для производства ракет SpaceX.