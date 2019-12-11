В Мексике открыли вид пауков, укус которых заставляет человеческое тело гнить заживо

Ядовитых пауков раньше считали представителями другого известного вида, но, как оказалось, они разные.

Исследователи в Мексике обнаружили новый вид пауков с ядом, под действием которого человеческая плоть начинает гнить. Команда из Национального автономного университета обнаружила вид под названием Loxosceles Tenochtitlan в Мексиканской долине. Эта местность – высокогорное плато в центре страны, на котором расположена столица.

Вид пауков был назван в честь Теночтитлана, древней столицы Империи ацтеков, - пишет Newsweek. Существо принадлежит к роду Loxosceles, к которому также относятся пауки-отшельники, известные ядовитым укусом. Яд существ несмертелен, однако все равно может вызвать серьезные последствия. Кожа может начать отмирать, после чего останется глубокий шрам.

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Согласно данным мексиканского университета, в стране присутствует самое большое в мире разнообразие пауков семейства Loxosceles. Здесь живут 40 из 140 известных видов. По словам исследователей, новые обнаруженные виды стали первыми, которые на самом деле происходят из региона Мексиканской долины.

Команда во главе с Алехандро Валдез-Мондрагоном из Института биологии утверждает, что вид Loxosceles Tenochtitlan фиксировали и раньше. Но ученые ошибочно считали, что его представители принадлежат к другому уже известному виду Loxosceles misteca. Оба вида распространены в штатах Морелос и Герреро.

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«Поскольку вид Loxosceles Tenochtitlan морфологически подобен Loxosceles misteca , ранее считалось, что он был занесен в район Мексиканской долины с растениями. Но исследования молекулярной биологии показали, что это два совершенно разных вида», - сказал Валдез-Мондрагон.

Ученые говорят, что открытые ядовитые пауки вообще стараются избегать контактов с людьми. Но они могут укусить, чтобы защитить себя, если почувствуют угрозу. В городских условиях пауки склонны жить на складах или в мусорках, которые привлекают других насекомых, таких как тараканы и мухи. Пауки охотятся на них. Также ядовитые пауки могут прятаться в одежде, мебели или в полостях в стенах.