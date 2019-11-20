Ученые определили хищников с большими головами, которым принадлежала Земля до динозавров

Это были хищники с крупнейшими головами в соотношении к телу среди всех известных рептилий.

Ученые заново оценили окаменевший череп крупного хищника, которому 248 миллионов лет, пытаясь узнать больше об этих доисторических хищниках.

Эритрозухиды, или «красные крокодилы», были существами, которые жили вскоре после массового пермского вымирания 252 миллиона лет назад. Это было худшее вымирания в истории Земли. Длина их тела достигала 5 метров и считается, что они были хищниками высочайшего уровня.

Древнейшим родом этого семейства существ были Garjainia, которые появились на планете в начале Триасового периода 251-247 миллионов лет назад, — пишет Newsweek. После окончания этого периода прошло еще четыре миллиона лет, прежде чем появились первые динозавры.

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Остатки видов рода Garjainia находили в ЮАР и России. В частности, ученые классифицировали два из них: Garjainia prima и Vjushkovia triplicostata. Первая из них достаточно хорошо изучена. А вот Vjushkovia triplicostata известна лишь благодаря фрагментам скелетов семи особей. И ученые мало знают об этих существах.

Ричард Батлер из Университета Бирмингема вместе с коллегами анализировали череп Vjushkovia triplicostata, чтобы лучше их понять. Они пришли к выводу, что это существо и Garjainia prima – это, скорее всего, один и тот же вид. Они также подтвердили, что в соотношении к размеру тела, эти эритрозухиды имели наибольшие головы среди всех известных рептилий. На нее приходилась четверть всей длины тела.

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«Мы не знаем наверняка, почему так произошло. Но гипотетически это могло быть связанным с ролью главного хищника в ряде экосистем Триасового периода. Иметь большую голову и кусаться было полезной возможностью в охоте на добычу», - сказал Батлер.