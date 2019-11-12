Метеорит взорвался над городом в США (видео)

Эксперты объяснили явление ежегодным метеоритным дождем, хотя отметили, что такие крупные вспышки – редкость.

Яркий огненный шар заметили в ночном небе жители города Сент-Луис в штате Миссури. Несколько местных жителей сообщили об очень яркой вспышке света и громком взрыве примерно в 8:55 вечера по местному времени.

Как пишет Newsweek, взрыв метеорита над городом удалось отснять благодаря многим веб-камерам и системам безопасности на улицах Сент-Луиса. К примеру, пользователь Twitter David Vergel опубликовал видео вспышки и пояснил, что смотрел трансляцию известной в городе арки Ворот Запада, когда заметил огненный шар в небе. Ею оказался очень яркий метеорит.

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Издание поясняет, что космическое тело упало на Землю как раз на пике Северных Таврид. Это ежегодный метеоритный дождь. В то же время, Южные Тавриды сейчас тоже активны. Эксперты объяснили, что когда эти два события совпадают, вспышки в ночном небе происходят чаще. Впрочем, ежечасно в мире в такой период падает примерно пять подобных метеоритов. Поэтому увидеть их – большая редкость.