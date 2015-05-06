Ученые раскрыли секрет улыбчивости и хмурости наций

К такому выводу пришли ученые в ходе масштабного исследования, объектом которого стали эмоции и культура их выражения в разных странах мира, пишет "Моя планета".

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В анкетировании приняло участие 5000 человек из 32 стран. Им предлагалось ответить, как они будут себя вести в той или иной ситуации: когда счастливы, когда расстроены, когда чувствуют себя неловко. При этом учитывалось, насколько откровенно они будут проявлять эмоции в зависимости от того, находятся ли одни или в обществе.

Демонстрация эмоций оценивалась учеными в диапазоне от «показать больше, чем вы чувствуете» до «скрыть свои эмоции за улыбкой». При анализе ответов исследователи учитывали историческую неоднородность населения стран, из которых происходили участники.

Если на формирование нации практически не влияли иммигранты в последние 500 лет, ей присваивался коэффициент исторической гетерогенности 1. Такую «оценку» получили Китай и Япония. Если же влияние было существенным, то коэффициент увеличивался. Например, для Канады он составил 63, так как канадцы являются потомками приезжих из 63 различных стран мира. Когда ученые подсчитали результаты, они обнаружили, что в странах, населенных потомками мигрантов, люди склонны к более экспрессивному проявлению эмоций.

На следующем этапе исследователи сузили круг участников: они опросили 726 человек из девяти стран - США, Канады, Японии, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Израиля, Новой Зеландии. Респондентам показывали фотографии улыбающихся людей и просили предположить, чем вызвана улыбка. Предлагались разные варианты ответов: «человек счастлив», «он хочет вам что-то продать», «он чувствует свое подчиненное положение» и др. Ответы участников ученые оценивали с учетом коэффициента исторической гетерогенности их страны. Оказалось, что люди из стран с большой долей иммигрантов чаще интерпретировали улыбку как проявление дружественного настроя, веря в ее искренность, в то время как люди из стран, лишенных влияния миграции, были склонны видеть в улыбке знак социальной иерархии, в частности заискивание перед вышестоящим начальством.

Различия культуры эмоций авторы исследования связывают с эволюцией человека и историей развития стран. Иммигранты, приезжающие в многонациональные страны, вынуждены были преодолевать языковой барьер, для этого им приходилось усиливать мимику и чаще улыбаться. В странах закрытого типа, где превалирует одна нация, складывалась социальная иерархия и было принято подавлять истинные чувства. Например, в Японии выработалась «служебная» улыбка: подчиненные скрывают с ее помощью свое расстройство или неловкость перед начальством.

Руководитель исследования Паула Ниденталь, психолог из Висконсинского университета в Мадисоне, отмечает, что под влиянием миграции в США и на Западе сформировалась культура более выразительной демонстрации эмоций, чем в Китае и других восточных странах. В будущем она планирует провести аналогичное исследование исключительно в США, чтобы проследить влияние иммиграции на улыбчивость американцев, живущих в разных штатах.