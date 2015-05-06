В Китае найдены окаменелые останки птиц возрастом 130 миллионов лет

Ученые отмечают, что окаменелости принадлежат особям вида Archaeornithura meemannae, а размер птиц составлял около 10 сантиметров, - сообщает Лента.ру со ссылкой на журнал Nature Communications. К настоящему времени вид вымер, многие современные птицы являются его прямыми потомками.

Они на 5-6 миллионов лет старше, чем обнаруженные до этого летающие предки птиц, что говорит о том, что представители этого класса научились летать значительно раньше, чем считали ученые.

Данная находка меняет представление ученых об эволюции этого класса животных. Этот вид птиц входил в группу Ornithuromorpha, которые являлись одними из древнейших предков птиц.

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