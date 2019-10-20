Мобильное приложение католического "электронного распятия" взломали за 15 минут

Уязвимость позволяла хакерам получить доступ к аккаунту и личным данным пользователя, зная лишь его электронную почту.

Французский эксперт по кибербезопасности Батист Роберт нашел серьезную уязвимость в приложении Click to Pray, которое используется с католическим «смарт-розарием» eRosary.

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Как сообщает СNET, уязвимость позволяла хакерам получить доступ к аккаунту и личным данным пользователя, зная лишь его электронную почту. На взлом приложения эксперту потребовалось всего 15 минут.

Роберт сообщил, что связался с Ватиканом, и уязвимость приложения устранили.

Напомним, Католическая церковь выпустила необычный гаджет eRosary, который поможет верующим регулярно молиться. Устройство выполнено в виде розария –четок с распятием, которые традиционно используются для молитвы.

Устройство работает по тому же принципу, что и фитнес-браслет, отслеживая частоту и время каждой молитвы и выводя удобную статистику с помощью специального приложения Click to Pray. Устройство можно приобрести за $110 или €99.